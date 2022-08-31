Орден, старинная монета и курительная трубка из слоновой кости пропали из квартиры в Купчино. Владелице придется копить миллионы заново

Двое суток приходила в себя жительница Фрунзенского района от визита воров, которые забрали из её квартиры не только купюры, но и ценные воспоминания.



В полицию 49-летняя петербурженка, работающая начальником по закупкам, обратилась накануне в половине первого ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа. Она, по предварительной информации, сообщила, что около десяти вечера 28 августа вернулась в квартиру на Бухарестской улице после суточного отсутствия и нашла в ней бардак. Воры проникли в трехкомнатную квартиру на четвертом этаже девятиэтажки и вынесли наличные — 400 тысяч рублей, 350 долларов и 200 британских фунтов. Они также забрали драгоценности, золотую монету, предположительно, времен Николая II, курительную трубку из слоновой кости и дерева, а также орден времен Великой Отечественной войны.

