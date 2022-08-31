По стоящим машинам на Аэродромной прокатился сосед с опьянением в 9 раз выше допустимого

Жители Аэродромной улицы ночью задержали нетрезвого водителя, а затем им пришлось оформлять ДТП. О происшествии в Приморском районе Петербурга сообщает 31 августа «Дорожный инспектор».
За полчаса до полуночи в полицию поступила заявка о том, что на Аэродромной улице, 9, некий нетрезвый гражданин повредил четыре припаркованных автомобиля. У трёх помяты двери, оторваны зеркала, у одной оторван бампер. Очевидец сумел остановить его напротив 35-го отдела полиции, у дома 14 по улице Генерала Хрулёва, догнав на своей машине.
Инспекторы ГИБДД быстро прибыли на место и обнаружили KIA Sportage, за рулём которой находился 51-летний мужчина, приехавший из Архангельской области, c явными признаками алкогольного опьянения.
Проверка подтвердила опьянение: «персонаж» надул 1,497 мг/л — то есть допустимое значение было превышено в 9 раз. После этого он попросил забрать вещи из автомобиля. Ему разрешили это сделать, а он сел за руль, завёл двигатель и попытаться скрыться. На этот раз инспекторы задержали его и доставили в тот самый 35-й отдел полиции. В отношении него составлены административные материалы за нетрезвое вождение (статья 12.8 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). «КИА» поместили на спецстоянку.
«Злодей проживает в соседнем доме на Аэродромной улице, и вряд ли теперь ему во дворе будут рады. Водителям пострадавших автомобилей придется ночью оформлять ДТП», — отмечает «Дорожный инспектор».