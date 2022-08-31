«Указывать можно мужу дома». Петербургские родители спорят, стоит ли дарить учителям цветы на 1 сентября

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед Днем знаний в родительских чатах начали сражение две противоборствующие стороны. Одни — за то, чтобы 1 сентября дарить классному руководителю традиционные букеты. Вторые — за единственный букет учителю и перевод остальных денег в пользу тяжелобольных детей. «Фонтанка» заглянула на форум петербургских родителей Littleоne и присмотрелась к аргументам обеих сторон.

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» проходит в России с 2014 года. Идея заключается в том, чтобы 1 сентября родители и дети дарили учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги перечисляли в благотворительный фонд. Акцию придумала московская учительница литературы Ася Штейн, которая обратилась с таким предложением к своим коллегам. Сейчас сбором пожертвований в рамках акции занимаются сразу несколько благотворительных организаций, в том числе фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком».



«Кто что думает про акцию на 1 сентября «Дети вместо цветов»? Участвуете? Доча хочет идти на первое сентября с цветами, соскучилась по учительнице, нарисовала ей рисунок даже. Ну реально очень хорошо относится. Считаю, что если хочет, пусть идёт. Я сама обожаю дарить цветы людям, которые мне нравятся. Род. комитет призывает участвовать в акции. Как советуете быть?» — доброжелательно спрашивает участница форума в одной из веток. Одновременно аналогичные обсуждения зарождаются еще в пятерке тем.



Главный посыл тех, кому акция не нравится, такой: пусть все желающие занимаются благотворительностью в свободное от Дня знаний время. «У нас был такой опыт со старшим... Мы пришли с цветами, и мамаша одна прилипла: «Вы что, не хотите помогать голодающим Поволжья? Выпендриться решили?» Мне по барабану, а дочка, боюсь, расстроится в такой ситуации, еще не отрастила дзен», — эмоционально делится своим опытом мама двоих детей.

Единомышленники находятся быстро: «Собирали деньги тяжелобольным детям. Мне не понравилось. Почему благотворительность должна быть за счет внимания к учителям? Если я или кто-то хочет перевести деньги в фонд, это можно сделать, не привязывая это к 1 сентября».



Часть родителей сходится на том, что букет на самом деле нужен детям: «Главное, это приятно ребенку, а учителя потом пусть делают с цветами что хотят». «Всех родителей, которые захотят пораспределять мой бюджет, отправлю в собственный кошелек. На свалке оказывается много чего, не только цветы, но это не значит, что мы это всё не покупаем для удовольствия, красоты и собственной радости. Благотворительность к этому не имеет никакого отношения», — сурово отрезает одна из участниц беседы. Спорят на тему цветов в основном женщины, да и в остальных ветках форума преобладают женские ники. Включенные в воспитание детей отцы на Littleоne в явном меньшинстве.



Сразу несколько противниц благотворительности заявляют, что готовы сделать выбор в пользу единственного букета, если об этом попросит учитель. У этой точки зрения тоже есть свои противники, причем довольно категоричные: «Цветы на 1 сентября — традиция. Слава богу, от своих учителей не слышала подобных заявлений. Всё-таки должна быть проф. этика у учителя, а указывать, что дарить, можно мужу дома».

Выступающие за акцию «Дети вместо цветов» родители уверены, что учителя порадует и один букет, а тридцать цветочных композиций — это всё равно перебор. Зачем вкладывать деньги в цветы, которые всё равно завянут в ведрах? Лучше уж потратить средства на благое дело. Вот что пишет родительница, которая сама организовала акцию в классе своего ребенка-третьеклассника: «Никого не принуждали, на совесть не давили. Меня больше беспокоит мусор, а не благотворительность. Родители присылали мне сумму, которую посчитали нужным (от 300 до 1500 [рублей]), и родительский комитет закупил розы по количеству детей примерно. Вычла деньги, потраченные на цветы, остальное отправила в фонд. Я осталась довольна, насчёт остальных не знаю».



«Учителя 1 сентября уже не знают, куда эти букеты девать. На помойку ж жалко выбрасывать, а рук всё унести не хватит, даже если весь технический персонал вокруг одарить», — соглашается другая посетительница форума. Союзники кивают: «Изначально они букеты, а потом это весьма печальное зрелище. Учитель, может, 3–4 букета заберет, ну еще штук 5 — в вазы в классе. Остальные в ведрах умрут».



О самой цели акции, помощи детям, на форуме почему-то особенно активно не высказываются, хотя, например, «Вера» и «Дом с маяком» подробно объясняют, на что могут пойти пожертвования. 600 рублей — это шесть бутылочек специального питания для ребёнка, который не может есть обычную еду. Эту сумму организации условно приравнивают к одному букету. Получается, что если к акции подключится большая школа, можно будет купить, скажем, увлажнитель для аппарата ИВЛ, функцию которого у здорового человека выполняют нос и рот.



«У нас все варианты были. И букеты от каждого, и один от всех плюс благотворительность, и по одной розе от всех в общий букет. Хочется дарить цветы — дарите. Пусть ребенок порадуется. Лучше, конечно, чтобы индивидуальный букет не переплюнул в роскошности общественный. Можно и в общий котел вложиться не в полной сумме, а так, за компанию. Тогда вам и предъявить будет нечего.

Я в прошлом году вообще купила один цветок, в этом году опять вкладываемся в общий букет», — примиряет всех участница обсуждения, дети которой побывали на Дне знаний не один раз.

На форуме высказывается и учительница: «Я за подобные акции, но без принудительной благотворительности. Объясню. В классе сына 39 человек. Получается, дети принесли 39 букетов, через 3–5 дней я их выкинула — завяли. Очень жалко выбрасывать цветы. Вопрос: что плохого в том, что большая часть детей принесёт не букет учителю, а одну большую красивую розу, которые потом соберутся в один букет?» Педагог объясняет, что выбор в пользу букетов иногда разделяет школьников: «Не у всех есть возможность купить букет за 1500–2000 рублей. А у нас есть ряд товарищей, которые любят «померяться» букетами. В итоге часть детей с шикарными букетами, часть — с букетами с дачи. Ну и пусть букетов будет не 39, а 10, но хороших. Необязательно же сумму, равную стоимости букета, на благотворительность перечислять. Да и в принципе, если не хочется или нет возможности, то можно одним цветком обойтись без переводов ещё куда-то».



Как всё-таки сделать выбор, да ещё и целым классом? Кто-то решает вопрос опросом в мессенджере: «Большинство родителей (в чате, да) проголосовали за один красивый большой букет. Кто хочет индивидуально — велкам». Если единства нет, выбирает тот, на кого ложатся заботы. Одна из мам передает пришедшую с годами мудрость, перемежая сообщение многочисленными смеющимися смайликами: «Меня вот практически насильно затянули в этот балаган. Ежегодно предлагаю любому желающему передать этот почетный титул. До сих пор желающих не нашлось... Но зато я всех воспитала: сказала, что никаких претензий я не принимаю в принципе, иначе молча сложу полномочия. Все теперь молчат, как пупсики. Все довольны и со всем согласны».



Как вы считаете, что нужно дарить на 1 сентября? Ребенок должен идти в школу с цветами — это традиция Хватит одного букета от класса, а остальное можно отдать на благотворительность Вместо цветов лучше сделать учителю полезный подарок

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

