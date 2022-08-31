Ночью будут четыре раза перекрывать КАД между ЗСД и Парашютной

В ночь на 1 сентября на севере Петербурга будут полностью закрывать проезд по кольцевой автодороге. Там демонтируют опору для знаков, которая установлена над всей проезжей частью.

Движение будут перекрывать на 12-м километре КАД четыре раза за ночь: с 0:00 до 0:15, с 1:30 до 1:45, с 3:00 до 3:15 и с 4:30 до 4:45. Транспорт остановят как на внутреннем, так и на внешнем кольце.

На участке будут демонтировать П-образную металлическую опору вместе с установленными на ней дорожными знаками. Работы выполнит АО «АБЗ-Дорстрой».