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    Ночью будут четыре раза перекрывать КАД между ЗСД и Парашютной

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В ночь на 1 сентября на севере Петербурга будут полностью закрывать проезд по кольцевой автодороге. Там демонтируют опору для знаков, которая установлена над всей проезжей частью.

    Движение будут перекрывать на 12-м километре КАД четыре раза за ночь: с 0:00 до 0:15, с 1:30 до 1:45, с 3:00 до 3:15 и с 4:30 до 4:45. Транспорт остановят как на внутреннем, так и на внешнем кольце.

    На участке будут демонтировать П-образную металлическую опору вместе с установленными на ней дорожными знаками. Работы выполнит АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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