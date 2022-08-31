Бейте мух и мойте руки. На Малой Садовой откроется выставка советских плакатов

Коллаж: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться





Вы удивитесь, насколько актуальна винтажная агитация. Масок тогда не носили, если не считать противогазов, а вот личная гигиена и дезинфекция были в тренде. Рассматривать хиты соцрекламы времен СССР можно будет с 5 по 22 сентября, причем совершенно бесплатно.

Выставка «Да, гигиена!» отмечает столетие, прошедшее со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), учрежденной декретом Совета народных комиссаров от 15 сентября 1922 года. Эта организация — изначальный предшественник современного Роспотребнадзора, который празднует 100-летний юбилей этом году.

На Малой Садовой можно будет увидеть 26 плакатов. Они призывают прививаться, пить витамины, проводить выходные на свежем воздухе и даже посещать солярий, который в те годы именовался фотарием. Отдельную угрозу представляли, видимо, кисти для бриться, особенно — в общественных парикмахерских. Хипстерам на заметку, что называется. Некоторые плакаты будут с секретом — благодаря технологии дополненной реальности их герои оживут, если на них навести смартфон. Любители селфи смогут сфотографироваться с талисманом выставки, да и всей петербургской гигиены, суровым, но справедливым Мойдодыром. Для создания правильной атмосферы организаторы обещают включить позитивные советские песни — чтобы сразу захотелось бороться за чистоту или выполнить пятилетку в четыре года.

Продолжением выставки на главной пешеходной улице Петербурга станет мультимедийная экспозиция в единственном российском Музее гигиены, расположенном буквально за углом — на Итальянской улице, в особняке Шувалова. Он, к слову, даже старше нынешнего юбиляра СЭС, и был открыт еще в 1919 году. В залах старинного здания разместят экраны с видео и инфографикой, интерактивные сенсорные столы. Часть информации будут проецировать прямо на стены. В итоге посетители смогут не только познакомиться с историей СЭС, но и побывать в современной инфекционной лаборатории, прикоснуться к оборудованию, с которым обычно работают только медики в защитных очках и комбинезонах.