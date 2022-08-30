В Петербурге мужчина с ножом прорывался в ТРК на Большевиков, а потом остался плакать на входе

Мужчину в слезах увезли в полицию после попытки агрессивного шопинга в Невском районе Петербурга. Его стремление прорваться к магазинам разбилось об охрану и богатыря из народа.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, немногим позже семи часов вечера 30 августа в полицию поступила информация о конфликте возле ТРК «Невский» на проспекте Большевиков, 18. Охранник развернул на входе пьяного. Тот желания пройтись по бутиками не растерял и, судя по видео, опубликованному группой «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», решил проложить путь ножом.