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    В Петербурге мужчина с ножом прорывался в ТРК на Большевиков, а потом остался плакать на входе

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    Мужчину в слезах увезли в полицию после попытки агрессивного шопинга в Невском районе Петербурга. Его стремление прорваться к магазинам разбилось об охрану и богатыря из народа.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, немногим позже семи часов вечера 30 августа в полицию поступила информация о конфликте возле ТРК «Невский» на проспекте Большевиков, 18. Охранник развернул на входе пьяного. Тот желания пройтись по бутиками не растерял и, судя по видео, опубликованному группой «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», решил проложить путь ножом.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Пока боевитый посетитель ругался с сотрудником, помощь подоспела в лице прохожего с перцовым баллончиком. Струя загнала к стене, где, по всей видимости, нарушителя спокойствия и нашла полиция.

    Мужчину доставили в отдел, в отношении него будет составлен протокол по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств).

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