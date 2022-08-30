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    Боевые действия на Украине

    Не является уважительной причиной. Суд заочно арестовал ростовчанина, который уехал добровольцем на Украину

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    Бывшего военного заочно арестовали в Ростове-на-Дону и объявили в розыск по делу о мошенничестве с жильем. В суд он не приходил, потому что записался добровольцем на спецоперацию.

    Как пишет 30 августа «Коммерсант», уголовное дело в отношении 50-летнего сержанта запаса начали рассматривать по существу в конце прошлого года. В отношении подсудимого действовала мера пресечения в виде обязательства о явке.

    Мужчина посещал все заседания, однако пропустил последние два. Адвокат рассказал, что его подзащитный «записался в качестве добровольца для участия в специальной военной операции и с 12 мая спланирован к убытию за пределы территории РФ».

    Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заочно арестовал беглеца и объявил его в розыск. Однако защита решение обжаловала. По мнению адвоката, причина неявки на судебное заседание является уважительной, потому что фигурант «проявил высокую гражданскую сознательность». Также юристы отметили в апелляционной жалобе, что подсудимый ранее воевал в Чечне и был награжден орденом Мужества.

    У судебной коллегии Южного окружного военного суда мнение было иное – там решили, что доброволец просто решил скрыться от правосудия. Апелляционная инстанция признала постановление суда законным.

    «Поступление на военную службу по контракту само по себе не препятствовало его явке в суд, а убытие за пределы территории РФ для участия в качестве добровольца в специальной военной операции было обусловлено исключительно его добровольным волеизъявлением, что судом, вопреки ошибочному мнению стороны защиты, обоснованно расценено как желание скрыться от суда», – цитирует постановление «Ъ».

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