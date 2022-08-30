Не является уважительной причиной. Суд заочно арестовал ростовчанина, который уехал добровольцем на Украину

Бывшего военного заочно арестовали в Ростове-на-Дону и объявили в розыск по делу о мошенничестве с жильем. В суд он не приходил, потому что записался добровольцем на спецоперацию.

Как пишет 30 августа «Коммерсант», уголовное дело в отношении 50-летнего сержанта запаса начали рассматривать по существу в конце прошлого года. В отношении подсудимого действовала мера пресечения в виде обязательства о явке.



Мужчина посещал все заседания, однако пропустил последние два. Адвокат рассказал, что его подзащитный «записался в качестве добровольца для участия в специальной военной операции и с 12 мая спланирован к убытию за пределы территории РФ».



Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд заочно арестовал беглеца и объявил его в розыск. Однако защита решение обжаловала. По мнению адвоката, причина неявки на судебное заседание является уважительной, потому что фигурант «проявил высокую гражданскую сознательность». Также юристы отметили в апелляционной жалобе, что подсудимый ранее воевал в Чечне и был награжден орденом Мужества.

