Германия предложила отменить облегченный визовый режим с Россией: новости вокруг спецоперации за 30 августа

В данный момент официальных запретов на въезд для россиян в страны Европы нет Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 30 августа.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

В Киев приехала группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси, которая держит путь на Запорожскую АЭС, сообщил CNN. По данным Wall Street Journal, миссия МАГАТЭ будет находиться на станции с 31 августа по 3 сентября.

В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.



Рейсы в Сочи и Турцию будут пускать по закрытой части неба «Аэрофлот» объявил, что с 1 сентября сократит время полета в Сочи и Турцию из центральной России на 20–30 минут. По данным источников РБК, российские авиационные власти разрешили использовать для этого часть закрытого воздушного пространства. По открытому коридору будут пропускать не больше 15 гражданских рейсов в час в каждую сторону. Напомним, после закрытия 24 февраля части неба над югом России время полета из Москвы в Сочи увеличилось с 2,5 часа до 4, так как самолетам приходится облетать южные регионы через Казахстан.

Суд заочно заключил под стражу экс-депутата Госдумы Илью Пономарева Коптевский суд Москвы избрал меру пресечения экс-депутату Госдумы Илье Пономареву по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Сам Пономарев не присутствовал — он покинул Россию еще в 2014 году, а в 2019 году получил гражданство Украины. Сегодня суд заочно заключил его под стражу на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс». По информации издания, Пономареву предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил по мотивам политической ненависти. УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Германия хочет приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией

Правительство Германии предложило Евросоюзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина заявила, что этот шаг исключит получение гражданами России со стороны Германии многолетних шенгенских виз и власти стран Евросоюза в будущем будут более тщательно проверять цели получения виз россиянами.



Идею запрета на въезд россиян в западные страны ранее озвучил президент Украины Владимир Зеленский, ряд европейских стран ее поддержал. Как сообщает ТАСС, главы МИД ЕС будут рассматривать предложения государств Прибалтики и Финляндии о запрете выдачи шенгенских виз россиянам на неформальной встрече в Праге 30–31 августа. На новости о возможном ограничении на выдачу шенгенских виз отреагировал экс-президент России, глава Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он заявил, что «европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем».

— Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу, — пишет Медведев в своем Telegram-канале. — Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.