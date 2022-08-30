Григорий Сергеев: «За каждой пропажей ребенка стоят ошибки взрослых»

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Дети пропадают каждый день. Не только в глухом лесу, но и в городе, среди людей, на глазах у многочисленных свидетелей. Об этом — инсталляция #НеПроходиМимо, созданная добровольцами поискового отряда «ЛизаАлерт». 30 августа, в Международный день без вести пропавших, она открылась на территории петербургского пространства «Севкабель».

Черный коридор наполнен страшными историями детских пропаж. Это видеоролики, снятые в режиме «камеры наблюдения» или «случайного свидетеля», ориентировки на тех, кто до сих пор не найден, и новостные заголовки. Все реальное — из жизни и поисковой практики.



О том, почему пропадают дети, и что делать, чтобы этого не происходило, «Фонтанке» рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

— На идею этой инсталляции нас натолкнула история, произошедшая в начале года в Костроме: двое похитителей несли пятилетнюю малышку прямо по улице на глазах у многих людей. Которые все видели, но не вмешались. Прошли мимо. Мимо спасения, мимо жизни, мимо самого важного. «Не моя проблема…»

Образ коридора — потому что это похоже на нашу жизнь. Люди идут своей дорогой, спешат, иногда на что-то отвлекаясь. Мы тоже решили немножко отвлечь и показать, что происходит с детьми, когда взрослый мир не хочет брать на себя ответственность. Увиденное может показаться слишком жестким, но поверьте нашему опыту — это очень мягко.



Цель инсталляции — встряхнуть, разбудить, докричаться. Может быть, мы кого-то подтолкнем к тому, что однажды он победит свою нерешительность, вмешается — и маленькая девочка не будет пронесена похитителями через несколько улиц. А другая девочка не будет вывезена в машине водителем, с которым она даже этнически не совпадает. Это реальная история из Набережных Челнов: восьмилетняя Василиса была похищена, когда возвращалась из школы. Позже машина застряла в сугробе, и похититель попросил прохожих помочь ее вытолкать. На девочку даже обратили внимание, спросили, почему она плачет. Тот ответил: мол, в школе подралась. Ему помогли, вытолкали... Девочка не выжила.



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— Каждый из представленных на инсталляции видеосюжетов — это история конкретного поиска?



— Даже не так. Они все основаны на десятках и сотнях повторяющихся случаев. На типовых ситуациях, которые происходят постоянно. Но при этом трагедий можно было бы избежать. Ведь за каждой из них стоят те ошибки, которые совершаем мы, взрослые.

Грубо говоря, если отец лупит сына ремнем — это не обязательно его убьет. Но подтолкнет подростка к побегу из дома, а там уже может случиться непоправимое. История из Владимирской области. Мы искали ребенка — типичного «бегунка». Он просто боялся папу, потому что тот негативно относился к плохим отметкам в дневнике. Мальчик гулял по заброшенному заводу, оттягивая время возвращения домой, и под ним осыпалась кирпичная стена… Найти его удалось только благодаря местным, которые заметили, что очертания стены изменились. Погиб.



Каждое лето в России погибают около 600 детей. Большая часть из них тонут. Ну конечно же, это то, что можно предотвратить. Нам почему-то кажется, что дети прочные. Поэтому, когда ребенок купается, вполне можно смотреть в гаджеты. А в какой-то момент поднимаешь глаза — где? Пропал…



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— Сейчас начнется учебный год, и перед детьми появятся другие опасности. Хотя бы самостоятельная дорога в школу.

— Да, далеко не все родители имеют возможность сопровождать детей в школу и из школы. Если в мегаполисе этот вопрос решается, то 30 километров от Питера — и все дети сами по себе. Типа безопасно.



Между тем, если взять статистику по детям, убитым злодеями, мы видим, что 90 процентов преступлений совершилось в малых населенных пунктах. Потому что в большом городе страшно: камеры, свидетели. А там никого.



Что делать маме, которая не может ходить с ребенком в школу? Взять его за руку и проработать вместе с ним маршрут. Многократно. Пошагово. Эту арку мы обходим здесь, а через эти гаражи не ходим ни при каких обстоятельствах. Объясняем, почему короткий маршрут — не самый безопасный и надо ходить другой, более длинной дорогой. Не бывает наказания «отнял мобильный телефон» — нельзя оставлять ребенка без связи. Сосед или знакомый не входят в число безопасных людей (преступления часто совершают те, кто живет рядом). Правила прохода подъезда, захода в лифт, секретных слов, которые знают только родители и дети, — один ребенок с этим массивом информации никогда не справится. Но если ему на помощь придут ответственные взрослые, все будет хорошо.



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— Наверное, вам часто доводится слышать аргумент: «Мы все детство на стройках играли — и ничего»?

— Не ничего. Что-то я сейчас не слышу историй, чтобы после салок кто-нибудь попал в больницу. В моем же детстве перелом руки или ноги в процессе игр был вполне обычным делом. А были и ужасные истории. Вот смешной дядька ходил, все его знали, веселый, детей конфетами угощал, не от мира сего, никто к нему серьезно не относился. А потом он подростка убил… Все было: дети уходили, пропадали, становились жертвами преступников. Просто по сравнению с ситуацией 20–30-летней давности мы стали больше знать.

— Вы живете в мире, в котором пропадают дети, видите это ежедневно. Как это изменило лично вас?

— Моя двенадцатилетняя дочь не ходит одна. И я не могу позволить себе не быть ей другом. Ведь только другу можно рассказать что-то страшное. А друзья-родители могут контролировать ситуацию.



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— Есть ли рецепт — что надо делать, чтобы дети не пропадали?

— Родители должны понимать, что безопасность и жизнь их детей целиком зависят от них. Но при этом нельзя становиться параноиком. Привязав ребенка к батарее, вы точно обеспечите его выживание, но у него будет плохо развито все остальное, включая психику. Ребенок должен контактировать с этим миром, понимать, что его ждет, слышать про свои риски. Его нужно учить безопасности. Постоянно. Меняя схему по мере взросления.

