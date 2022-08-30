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    ЦБ показал курсы валют на среду. Доллар и евро почти сравнялись в стоимости

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    Центральный банк России установил официальные курсы валют на среду. Стоимость евро поднялась выше 60 рублей. Доллар также устремился вверх, но его рост менее заметен.

    Согласно данным, размещённым на сайте ЦБ 30 августа, цена евро на завтра — 60,58 рубля (+0,61), доллар будет стоить 60,37 рубля (+0,004).

    Напомним, Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, учитывая рыночные курсы Московской биржи.

    Отметим, что евро удалось отыграть позиции после выходных, когда европейская валюта была дешевле доллара.

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