«Зря не рискнули». Лукашенко сожалеет о сохранении прямых выборов президента

«Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании», — сказал глава государства 30 августа (цитата по БЕЛТА ).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сожалеет о решении оставить прямые выборы в обновлённой Конституции. По его словам, стоило предложить людям избирать органы власти и главу государства на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он считает, что выборы президента в той или иной степени «раскачивают ситуацию».

В качестве примера он привёл Китай, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП). Политика и партийная деятельность, по его словам, — «тоже профессиональная работа».



«И вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые», — добавил Лукашенко.



Президент Белоруссии объяснил, что не пошёл на такой шаг, чтобы не отнимать у народа право выбора. С другой стороны, поделился президент, из-за этого его бы могли начать обвинять в том, что он хочет держаться за кресло. Это, подчеркнул он, никогда не было и не будет его целью.

