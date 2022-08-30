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    Трассу «Нарва» в деревнях Ленобласти на полтора месяца сузят до одной полосы

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы почти на полтора месяца изменят схему движения на участке федеральной трассы А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В четырех населенных пунктах дорогу сузят, а скорость на ней ограничат.

    С 31 августа по 10 октября на участках старого направления трассы «Нарва» в деревнях Телези (с 33-го по 35-й километр дороги), Кипень (с 41-го по 43-й километр), Витино (с 50-го по 52-й километр) и Черемыкино (с 53-го по 56-й километр) движение будет организовано по одной полосе с ручным регулированием, сообщает 30 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость там при этом ограничат до 40 км/ч. Проезд в обоих направлениях будет возможен по новым участкам трассы, а доступ в населенные пункты пункты обеспечен через местную улично-дорожную сеть.

    На трассе будут укладывать асфальтобетонное покрытие. Работы ведет ООО «Европейская столица». Сейчас и до окончания реконструкции на всем протяжении участка «Нарвы» с 31-го по 54-й километр скорость ограничена до 70–40 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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