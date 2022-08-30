Шотландской писательнице запретили называть себя «королевой преступлений»

Таблоид ссылается на слова 67-летней писательницы, которая в своем выступлении на Эдинбургском книжном фестивале сообщила, что получила письмо с требованием не называть себя «королевой преступлений» («Queen of Crime»), поскольку авторские права на этот «титул» принадлежат компании Agatha Christie Ltd. Об этом Вэл Макдермид уведомил правнук Агаты Кристи Джеймс Причард, исполнительный директор компании, которая управляет наследием знаменитой писательницы.

О том, что кто-то посягнул на титул прабабушки, Причард узнал совершенно случайно. Мужчина написал: «Вы можете себе представить мой шок, когда мой поезд подъехал к станции Уэверли [в Эдинбурге] и на плакате было написано: «Новинка от королевы преступлений». Этим, подчеркнул наследник Агаты Кристи, Макдермид нарушила авторские права на товарный знак.



«В этом нет ничего личного», — процитировала Макдермид письмо.



При этом Макдермид рассказала, что увлеклась криминальным жанром с тех пор, как в детстве прочитала о расследовании мисс Марпл в «Убийстве в доме священника».

