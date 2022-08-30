Ехал пьяный с пляжа. Петербуржец решил кулаками отбиться от гаишника в Крыму

Веселый отдых в Крыму привел 29-летнего петербуржца в камеру, а в качестве сувенира он приобрел уголовное дело и рискует забыть о свободе на пару лет. О приключениях гостя из Северной столицы рассказали 30 августа в пресс-службе регионального СКР.



Все произошло в ночь на 28 августа, когда мужчина возвращался с пляжа поселка Николаевка, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Дежуривший на трассе инспектор ДПС заметил агрессивную езду и погнался за нарушителем на мотоцикле. Водитель остановился по требованию полицейского, однако объясняться не стал и просто несколько раз ударил того по голове. Остановили избиение автомобилисты, которые проезжали мимо.

