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    Ехал пьяный с пляжа. Петербуржец решил кулаками отбиться от гаишника в Крыму

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    Веселый отдых в Крыму привел 29-летнего петербуржца в камеру, а в качестве сувенира он приобрел уголовное дело и рискует забыть о свободе на пару лет. О приключениях гостя из Северной столицы рассказали 30 августа в пресс-службе регионального СКР.

    Все произошло в ночь на 28 августа, когда мужчина возвращался с пляжа поселка Николаевка, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Дежуривший на трассе инспектор ДПС заметил агрессивную езду и погнался за нарушителем на мотоцикле. Водитель остановился по требованию полицейского, однако объясняться не стал и просто несколько раз ударил того по голове. Остановили избиение автомобилисты, которые проезжали мимо.

    Злоумышленника задержали и доставили в отдел. На него составили три протокола за нарушение ПДД и неисполнение требований представителя власти и на 10 суток поместили его в ИВС.

    Мужчина протрезвел и раскаялся, но прощать его следствие не собирается и намерено ходатайствовать перед судом о заключении петербуржца под стражу. За нападение на полицейского по ч. 1 ст. 318 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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