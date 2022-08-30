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    «Конфет пообещал, пьяный был». В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

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    Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки под Омском задержан. Он сознался и рассказал обо всем полиции.

    Как сообщает 30 августа пресс-служба регионального СУ СКР, два дня назад 46-летний мужчина встретил школьницу в одном из поселков области, заманил ее на безлюдный пустырь вдали от домов, где совершил преступление.

    Предполагаемого педофила задержали в Омске. На допросе он рассказал, что встретил девочку у цветочного магазина и пообещал купить ей коробку конфет, но продавца не оказалось на месте. Тогда злоумышленник отвел ребенка в безлюдное место, где и изнасиловал. После надругательства девочке удалось вырваться из рук педофила и убежать. Догнать ее он не смог, так как был пьян. После этого мужчина уехал в Омск, где и был пойман, пишет NGS55.RU.

    Сейчас пострадавшая находится в больнице. Следствие тем временем намерено просить об аресте вероятного преступника.

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