Турецкий художник собрал для Петербурга видео из чертежей петербургских мостов

Одна из инсталляций турецкого художника Озана Тюрккана, представленных на выставке в галерее цифрового искусства «Цифергауз», была сделана специально для Петербурга. В ее основе — чертежи из архивов Мостотреста и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и принципы фрактальной геометрии. Видеоработа, в создании которой принял участие искусственный интеллект, представлена на выставке «Фракталы» в галерее цифрового искусства «Цифергауз», что в Новой Голландии.

«Геометрия всего — моя навязчивая идея, все вращается вокруг нее, — делится своим видением художник, в последнее время проживающий в Вене. — Я верю, что все в природе состоит из узоров и упорядоченности, и это замкнутая система, где все постоянно мутирует друг в друга. Кодинг и большие данные завораживают меня в той же степени, что и математика. Там есть что-то живое, текучее, и я нахожу это очень реальным. Я использую данные как визуальный инструмент для создания поэзии».

