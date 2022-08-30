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    Турецкий художник собрал для Петербурга видео из чертежей петербургских мостов

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Одна из инсталляций турецкого художника Озана Тюрккана, представленных на выставке в галерее цифрового искусства «Цифергауз», была сделана специально для Петербурга. В ее основе — чертежи из архивов Мостотреста и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и принципы фрактальной геометрии. Видеоработа, в создании которой принял участие искусственный интеллект, представлена на выставке «Фракталы» в галерее цифрового искусства «Цифергауз», что в Новой Голландии.

    «Геометрия всего — моя навязчивая идея, все вращается вокруг нее, — делится своим видением художник, в последнее время проживающий в Вене. — Я верю, что все в природе состоит из узоров и упорядоченности, и это замкнутая система, где все постоянно мутирует друг в друга. Кодинг и большие данные завораживают меня в той же степени, что и математика. Там есть что-то живое, текучее, и я нахожу это очень реальным. Я использую данные как визуальный инструмент для создания поэзии».

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    В своих произведениях художник визуализирует и другую информацию. Например, потоки общественного транспорта и пешеходные потоки у него прекращаются в морские волны разной архитектуры и интенсивности, а исследования границ между наукой, искусством и новыми технологиями — в аллею из светодиодных лент, сквозь которую предлагается пройти посетителю выставки.

    Экспозиция открыта до 30 сентября, вход на нее бесплатный по регистрации. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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