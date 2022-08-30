В огненном ДТП под Ярославлем погибла бригада скорой. Жертв уже четыре. Люди из сгоревшего дома лишились всего

Вся бригада скорой помощи погибла в результате ДТП в Ярославской области 30 августа, подтвердил губернатор региона Михаил Евраев. Медики, по его словам, ехали на вызов. 76.RU со ссылкой на УГИБДД информирует, что погибших четверо.

«Серьёзная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла», — написал Евраев в своём телеграм-канале .

Он пообещал семьям погибших «всю необходимую помощь», а также успокоил местных жителей: ситуация под контролем, работает несколько пожарных расчетов, угрозы для людей нет.

По данным УГИБДД, около 9:55 у деревни Воробино столкнулись бензовоз, автомобиль скорой помощи «Фиат» и легковой автомобиль «Лада», погибли, предварительно, четыре человека. 76.RU называет медиков: это две женщины 35 и 60 лет, фельдшеры, а также их 60-летний водитель. По данным Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, пациента в скорой не было.

В официальной группе станции СМП во «ВКонтакте» также появилось сообщение. «Светлая память коллегам, погибшим 30.08.22 в ДТП у деревни Воробино при исполнении служебного долга», — говорится в нём.



Как передаёт с места аварии корреспондент 76.RU, бензовоз пробил металлический забор и вылетел к домам, два из них загорелись. Хозяева в это время были на работе. Один выгорел полностью. В нём жили муж с женой, они лишились всего, в том числе документов.

