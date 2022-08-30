Пельмень, Зень и Рыжик. Московский зоопарк показал животных с необычными характерами

Московский зоопарк показал вольеры, в которых обитают совершенно разные по темпераменту животные. Видеозапись, на которой они запечатлены, 30 августа появилась в группе зверинца во «ВКонтакте».

В зоопарке живёт величавый медведь-губач с говорящим именем Пельмень. С возрастом он приобрёл привычку неторопливо гулять по вечерам — именно в это время суток его более вероятно увидеть посетителям.



Малые панды Зень и Рыжик наоборот предпочитают активный образ жизни. Их часто можно обнаружить гуляющим по брёвнам или жующим бамбук.