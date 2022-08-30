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    Песков назвал публикацию Washington Post о поставке России иранских беспилотников «вбросом»

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания The Washington Post (WP) о том, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников (БПЛА). Заявление Пескова опубликовало 30 августа РИА Новости.

    «Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться», — цитирует пресс-секретаря главы государства агентство.

    Ранее WP сообщил о том, что 19 августа из Ирана вылетели российские транспортные самолеты с беспилотниками как минимум двух типов: Mohajer-6 и Shahed. Как утверждает издание, поставки иранских беспилотников могут «помочь заполнить важный пробел в военной кампании России на Украине».

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