Любовь к быстрой езде и забывчивость стоили молодому врачу из Петербурга почти полмиллиона рублей

Молодой врач почти каждый день гонял по Петербургу, превышая скорость, и накопил больше двух сотен штрафов за полгода. А вот оплачивать их он не спешил, за что остался сначала без автомобиля, а потом и без крупной суммы.
В Петродворцовое отделение службы судебных приставов поступили исполнительный документы о взыскании 209 тысяч рублей с 26-летнего петербуржца, сообщает 30 августа пресс-служба УФССП по Петербургу. Молодой человек за полгода накопил 223 штрафа ГИБДД за превышение скорости: Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений фиксировал их почти каждый день. Однако выплачивать долг лихач не спешил.
Приставы выяснили, что должник работает врачом в одном из медучреждений города, и подъехали к его месту работы. Сотрудники службы арестовали принадлежащий неплательщику BMW X5 2014 года выпуска, после чего машину увезли на спецстоянку, а любителя скорости пригласили на прием к начальнику районного отделения и поведали, что кроме основного долга ему теперь придется выплатить и исполнительский сбор в 247 тысяч рублей.
«В итоге быстрая езда и забывчивость петербуржца привели к тому, что общий долг составил 456 тысяч рублей. Впрочем, для его оплаты водителю потребовалось всего 2 дня», — отмечают в ведомстве.