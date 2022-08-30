Любовь к быстрой езде и забывчивость стоили молодому врачу из Петербурга почти полмиллиона рублей

Молодой врач почти каждый день гонял по Петербургу, превышая скорость, и накопил больше двух сотен штрафов за полгода. А вот оплачивать их он не спешил, за что остался сначала без автомобиля, а потом и без крупной суммы.



В Петродворцовое отделение службы судебных приставов поступили исполнительный документы о взыскании 209 тысяч рублей с 26-летнего петербуржца, сообщает 30 августа пресс-служба УФССП по Петербургу. Молодой человек за полгода накопил 223 штрафа ГИБДД за превышение скорости: Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений фиксировал их почти каждый день. Однако выплачивать долг лихач не спешил.