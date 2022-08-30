По петербургскому метро поехал Александринский театр

В Петербурге с 30 августа в метро начал ходить поезд с вагонами «Александринского состава». Транспорт брендирован к 190-летию постройки здания Александринского театра — шедевра Карла Росси. В дизайне внутреннего пространства вагонов используются особенности стиля архитектора.



Вагоны «Александринского состава» отличаются по оформлению. Часть из них воссоздают интерьеры Александринского театра, также на стенах вагонов изображены персонажи легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда «Маскарад» 1917 года и знаменитый театральный занавес художника Головина, созданный к этой постановке. При этом авторы дизайн-концепции Ольга Никич и Наталья Кощеева «стремились отразить блеск императорского театра через призму визуальных кодов XXI века», —подчеркнули в театре.

