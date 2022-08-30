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    Театры

    По петербургскому метро поехал Александринский театр

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    Фото: ТГ-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова
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    В Петербурге с 30 августа в метро начал ходить поезд с вагонами «Александринского состава». Транспорт брендирован к 190-летию постройки здания Александринского театра — шедевра Карла Росси. В дизайне внутреннего пространства вагонов используются особенности стиля архитектора.

    Вагоны «Александринского состава» отличаются по оформлению. Часть из них воссоздают интерьеры Александринского театра, также на стенах вагонов изображены персонажи легендарного спектакля Всеволода Мейерхольда «Маскарад» 1917 года и знаменитый театральный занавес художника Головина, созданный к этой постановке. При этом авторы дизайн-концепции Ольга Никич и Наталья Кощеева «стремились отразить блеск императорского театра через призму визуальных кодов XXI века», —подчеркнули в театре.

    Дизайн других вагонов посвящен Новой сцене Александринского театра, которая в следующем мае отметит свое 10-летие. В модернистском оформлении пространства отражены архитектурный стиль и творческая жизнь Новой сцены.

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    В каждом вагоне есть QR-коды, ведущие на страницы сайта театра — в исторический экскурс и современный репертуар.

    Неделей ранее по Невскому проспекту начали курсировать брендированные автобусы (№№ 46, 49, 100) и троллейбусы (№№ 1, 5, 7, 8, 10, 11 и 22). «В проекте для наземного транспорта дизайнер Роман Гончаров представил образ Александринского театра через архитектурные фрагменты и детали скульптурного убранства», — сообщили «Фонтанке» в театре.

    Фото: ТГ-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

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