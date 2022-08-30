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    Петербуржцы занялись онлайн-образованием: спрос на ИТ-курсы и иностранные языки вырос более чем в пять раз

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    Фото: stock.adobe.com
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    МТС с помощью Big Data проанализировала трафик сайтов и приложений для изучения иностранных языков и обучения ИТ-специалистов. В январе-августе 2022 года объем загруженных данных с таких ресурсов вырос на 80% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а число людей, использующих сайты и приложения для онлайн-обучения, стало больше на 25%.

    По данным МТС Банка, количество покупок у петербуржцев в 2022 году в категории онлайн-образования увеличилось в 5,5 раз, а средний чек на оплату курсов для изучения иностранных языков и программирования вырос в 2,5 раза.

    Наибольшую динамику роста среди обучающих площадок показывают сайты и приложения для изучения иностранных языков. Количество пользователей таких сервисов за первые восемь месяцев 2022 года увеличилось на 30% по отношению к январю-августу 2021 года. Объем трафика увеличился почти на 70%, а лидерами в сегменте стали сервисы Duolingo, Skyeng и PuzzleEnglish. Самый большой рост данных среди крупнейших сервисов изучения иностранных языков у Skyeng — почти 200%.

    Количество абонентов МТС, посещающих онлайн-площадки для освоения ИТ-профессий с нуля, в январе-августе 2022 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трафик сайтов и приложений с курсами и уроками для начинающих ИТ-специалистов вырос в два раза. Лидеры по объему данных среди онлайн-курсов — GeekBrains, Skillbox и Stepik, а самый большой прирост показал маркетплейс обучающих курсов Stepik — около 300%.

    Востребованность сервисов онлайн-образования можно объяснить желанием многих россиян сменить работу, освоив профессию ИТ с нуля. Аналитики МТС фиксируют увеличение трафика на весь контент, связанный с разработкой — видеоуроков, подкастов и статей в СМИ. Люди хотят иметь стабильный и высокий доход, заниматься тем, что не устареет в ближайшие годы. Обучение в ИТ увеличивает востребованность курсов для изучения английского языка, знание которого необходимо для качественного погружения в ИТ-специальности.

    Новости телекома

    Фото: stock.adobe.com

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