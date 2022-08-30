Петербуржцы занялись онлайн-образованием: спрос на ИТ-курсы и иностранные языки вырос более чем в пять раз

МТС с помощью Big Data проанализировала трафик сайтов и приложений для изучения иностранных языков и обучения ИТ-специалистов. В январе-августе 2022 года объем загруженных данных с таких ресурсов вырос на 80% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а число людей, использующих сайты и приложения для онлайн-обучения, стало больше на 25%.



По данным МТС Банка, количество покупок у петербуржцев в 2022 году в категории онлайн-образования увеличилось в 5,5 раз, а средний чек на оплату курсов для изучения иностранных языков и программирования вырос в 2,5 раза.

