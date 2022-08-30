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    ИТМО отказался от «университета». Петербургский вуз стал научно-образовательной корпорацией

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    Петербургский университет ИТМО переходит к новой образовательной модели. Вуз станет научно-образовательной корпорацией. Обновленный фирменный стиль ИТМО представили на вузовской конференции в пространстве «Севкабель порт» 30 августа.

    Фото: ИТМО
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    Главным элементом обновленного логотипа стала буква «И», в которой графически обыгрывается кириллический и латинский алфавит. Англоязычный вариант логотипа — iTMO. Разработкой дизайна занималась сама команда вуза. Также из названия ушло слово «университет», в уставе вуза прописано название «ИТМО».

    «Мы — международный университет, и не важно, какие у нас партнеры: Азия, Запад или Африка. Мы должны говорит на языке, на котором нас понимают. Международный язык науки известен. И для того, чтобы продолжались международные коллаборации, нам нужно глобальное позиционирование», — рассказал на пресс-конференции для СМИ начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО Кирилл Александров.

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    По словам первого проректора ИТМО Дарьи Козловой, вуз будет ставить перед собой новые задачи, ориентированные на более плотное сотрудничество с бизнесом.

    «Не просто провести фундаментальные или прикладные исследования, но довести исследования до высокого уровня технологической готовности, до готовых изделий, тестируемых в реальных условиях. Соответственно, мы ставим себе задачу на стыке университета и индустрии», — отметила она.

    ИТМО будет сотрудничать с крупными корпорациями, такими как «Татнефть» и «Газпром нефть». Студенты смогут учиться на реально действующих проектах. «Эти корпорации в условиях волатильности мира меняют свой фокус, одна из них уходит в биотех, вторая — в цифровую среду. Здесь мы с ними работаем», — добавила Козлова.

    Предполагается, что ученые будут сотрудничать с бизнесом на старте проектов, подстраиваясь под потребности рынка.

    Фото: ИТМО

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