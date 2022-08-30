ВЦИОМ: Только 15% россиян не одобряют смену названий уходящих брендов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян об их отношении к смене владельцев и названий иностранных компаний в стране. Согласно данным, опубликованным на сайте центра 30 августа, негативно к этому относятся только 15 % граждан.

При этом 43 % россиян одобряют такую практику, тогда как ещё 39 % высказываются о ней нейтрально.