ВЦИОМ: Только 15% россиян не одобряют смену названий уходящих брендов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян об их отношении к смене владельцев и названий иностранных компаний в стране. Согласно данным, опубликованным на сайте центра 30 августа, негативно к этому относятся только
При этом 43 % россиян одобряют такую практику, тогда как ещё
Различия в ответах связаны с возрастом. Позитивный настрой относительно работы западного бизнеса под новыми брендами больше характерен для представителей старшего поколения (
Каждый десятый (11 %) полагает, что после смены владельца качество продукции выросло. При этом
Отметим, многие иностранные компании продали свой бизнес в РФ, и предприятия начали открывать под новыми названиями. Так, «Макдоналдс» стал «Вкусно — и точка», а «Старбакс» превратился в «Старкофе».
Опрос был проведён 20–23 августа 2022 года. В нём приняли участие