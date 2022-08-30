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    ВЦИОМ: Только 15% россиян не одобряют смену названий уходящих брендов

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    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян об их отношении к смене владельцев и названий иностранных компаний в стране. Согласно данным, опубликованным на сайте центра 30 августа, негативно к этому относятся только 15 % граждан.

    При этом 43 % россиян одобряют такую практику, тогда как ещё 39 % высказываются о ней нейтрально.

    Различия в ответах связаны с возрастом. Позитивный настрой относительно работы западного бизнеса под новыми брендами больше характерен для представителей старшего поколения (49–53 % среди 45+ лет). Между тем молодёжь от 18 до 24 лет чаще других возрастных групп высказывается отрицательно (31 % против 9 % среди 60+ лет).

    Каждый десятый (11 %) полагает, что после смены владельца качество продукции выросло. При этом 30 %, наоборот, заметили, что оно ухудшилось.

    Отметим, многие иностранные компании продали свой бизнес в РФ, и предприятия начали открывать под новыми названиями. Так, «Макдоналдс» стал «Вкусно — и точка», а «Старбакс» превратился в «Старкофе».

    Опрос был проведён 20–23 августа 2022 года. В нём приняли участие 5 000 россиян от 18 лет.

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