В Пушкинском районе появится новый детский садик на 240 мест

На подъезде к Пушкину, на Царскосельских холмах построили новый детский садик на 240 мест. Сейчас здесь идут финальные работы по благоустройству и подготовка к вводу в эксплуатацию. Социальный объект построили в рамках соглашения между застройщиком «Терминал-Ресурс» и администрацией Пушкинского района.

Новый садик сможет принять 11 групп детей разных возрастов. Внутри оборудовали залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский и пищевой блоки и бассейн. На территории рядом предусмотрено несколько крытых игровых площадок с разделением по возрастам.

