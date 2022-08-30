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    В Пушкинском районе появится новый детский садик на 240 мест

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    На подъезде к Пушкину, на Царскосельских холмах построили новый детский садик на 240 мест. Сейчас здесь идут финальные работы по благоустройству и подготовка к вводу в эксплуатацию. Социальный объект построили в рамках соглашения между застройщиком «Терминал-Ресурс» и администрацией Пушкинского района.

    Новый садик сможет принять 11 групп детей разных возрастов. Внутри оборудовали залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский и пищевой блоки и бассейн. На территории рядом предусмотрено несколько крытых игровых площадок с разделением по возрастам.

    Детский сад рядом с ЖК «Образцовые кварталы» передадут городу после ввода в эксплуатацию. Всего на территории проекта комплексного развития территории «На Царскосельских холмах» должно появиться 12 детских садов.

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