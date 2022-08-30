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    В Петербурге задержана пара любителей публичного онанизма, третьего ищут

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    Заявления о развратниках, любящих оголиться перед девочками-подростками, посыпались на петербургскую полицию. За последние сутки трое родителей пожаловались на непристойное поведение мужчин, один из которых искал своих жертв в метро. Подробности «Фонтанка» узнала 30 августа.

    Накануне в 28-й отдел полиции обратилась 48-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что около двух часов дня на станции метро «Гостиный двор» неизвестный совершал в отношении ее 14-летней дочки развратные действия. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 43-летний мужчина. На него оформили протокол о мелком хулиганстве и отправили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Вечером того же дня к сотрудникам полиции пришла 31-летняя мать из Красносельского района. По ее словам, около четырех часов у дома 34/1 по улице Пограничника Гарькавого рукоблуд расстегнул ширинку перед ее 13-летней дочерью. И в этом случае подозреваемый был задержан. 21-летнего молодого человека ждала та же судьба, что и его предшественника, — протокол и камера.

    А вот негодяя из Курортного района пока не нашли, хотя обеспокоенная мать даже предположительное имя указала. По словам женщины, в Песочном в ночь на понедельник 23-летний знакомый показывал неприличное 12-летней девочке. В прошлом молодой человек был судим за кражи и мошенничество, в данный момент он отбывает наказание условно.

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