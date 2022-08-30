Вылечить можно, но дорого. Двухлетний малыш нуждается в помощи

Богдан родился с гигантским невусом на ножке и спине. Это новообразование в любой момент может переродится в меланому — один из самых агрессивных видов рака. Процесс может запустить даже самое незначительное воздействие. Единственный способ защитить малыша — удалить невус как можно скорее. Но лечение слишком дорогое.
Богдан Деревяга, 2 года.
Гигантский меланоформный невус левой голени с гипертрихозом.
Спасёт серия операций. Стоимость 967 540 руб.
Сейчас Богдану 2 годика. Он регулярно наблюдается у онкологов. Но такие осмотры, конечно же, не вылечат ребёнка и не предотвратят перерождение невуса в меланому. Поэтому каждый день для родителей мальчика — это чудовищный стресс, ведь риск потерять сына реален и не ослабевает ни на секунду.
Запустить процесс превращения невуса может всё, что угодно: солнечный свет, травмы, гормональная перестройка, даже натирающая одежда. Всех причин наука не знает до сих пор. Зато точно известно, что будет, если это вдруг случится: спасти Богдана будет очень сложно, ведь меланома даёт метастазы сразу во все внутренние органы и ткани.
Родители стали искать способы помочь своему сыну. В родном Ижевске им предложили подождать с операцией несколько лет, пока Богдан подрастёт. Но это ожидание только умножает риски. Тогда они стали обращаться в ведущие федеральные центры, и их пригласили в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Здесь Богдану провели первую операцию — удалили
А это означает, что и без того высокий риск развития меланомы только увеличится. Ведь каждая операция травмирует невус, поэтому начатое лечение нужно завершить как можно быстрее. Семья стала искать другие варианты и вскоре узнала о петербургской клинике, где работают специалисты, специализирующиеся на удалении самых сложных невусов. Сюда приезжают не только из всех регионов России, но и из-за рубежа.
Врачи клиники помогут Богдану, причём понадобится всего два этапа: на первом под кожу вживят специальные эспандеры, на втором — уберут невус и заменят его здоровой кожей.
Лечение эффективное, безопасное, не требует долгого и сложного восстановления. Но, к сожалению, и очень дорогое — 967 540 руб.
У семьи Богдана таких средств нет. Оплатить важнейшую операцию им помогает петербургский фонд «Алёша». На данный момент собран лишь
«Вы можете помочь малышу прямо сейчас. Даже 50, 100 или 500 рублей могут всё изменить и спасти ребёнка», — сказали в фонде.
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