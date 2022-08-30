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    Вылечить можно, но дорого. Двухлетний малыш нуждается в помощи

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    Богдан родился с гигантским невусом на ножке и спине. Это новообразование в любой момент может переродится в меланому — один из самых агрессивных видов рака. Процесс может запустить даже самое незначительное воздействие. Единственный способ защитить малыша — удалить невус как можно скорее. Но лечение слишком дорогое.

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    Богдан Деревяга, 2 года.

    Гигантский меланоформный невус левой голени с гипертрихозом.

    Спасёт серия операций. Стоимость 967 540 руб.

    Сейчас Богдану 2 годика. Он регулярно наблюдается у онкологов. Но такие осмотры, конечно же, не вылечат ребёнка и не предотвратят перерождение невуса в меланому. Поэтому каждый день для родителей мальчика — это чудовищный стресс, ведь риск потерять сына реален и не ослабевает ни на секунду.

    Запустить процесс превращения невуса может всё, что угодно: солнечный свет, травмы, гормональная перестройка, даже натирающая одежда. Всех причин наука не знает до сих пор. Зато точно известно, что будет, если это вдруг случится: спасти Богдана будет очень сложно, ведь меланома даёт метастазы сразу во все внутренние органы и ткани.

    Родители стали искать способы помочь своему сыну. В родном Ижевске им предложили подождать с операцией несколько лет, пока Богдан подрастёт. Но это ожидание только умножает риски. Тогда они стали обращаться в ведущие федеральные центры, и их пригласили в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Петербурге.

    Здесь Богдану провели первую операцию — удалили 20 % невуса. Восстановление было крайне тяжёлым: три недели ребёнок не мог ни стоять, ни сидеть. Мама всё это время носила кроху на руках. Врачи подсчитали, что понадобится ещё минимум шесть таких операций, а лечение растянется на годы.

    А это означает, что и без того высокий риск развития меланомы только увеличится. Ведь каждая операция травмирует невус, поэтому начатое лечение нужно завершить как можно быстрее. Семья стала искать другие варианты и вскоре узнала о петербургской клинике, где работают специалисты, специализирующиеся на удалении самых сложных невусов. Сюда приезжают не только из всех регионов России, но и из-за рубежа.

    Врачи клиники помогут Богдану, причём понадобится всего два этапа: на первом под кожу вживят специальные эспандеры, на втором — уберут невус и заменят его здоровой кожей.

    Лечение эффективное, безопасное, не требует долгого и сложного восстановления. Но, к сожалению, и очень дорогое — 967 540 руб.

    У семьи Богдана таких средств нет. Оплатить важнейшую операцию им помогает петербургский фонд «Алёша». На данный момент собран лишь 1 % от необходимой суммы.

    «Вы можете помочь малышу прямо сейчас. Даже 50, 100 или 500 рублей могут всё изменить и спасти ребёнка», — сказали в фонде.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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