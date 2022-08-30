Когда мы будем отдыхать в 2023 году — календарь рабочих и праздничных дней

Правительство России определило выходные и праздничные дни на следующий, 2023 год. Так, новогодние праздники начнутся 31 декабря и завершатся 8 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
К обычным выходным добавится десяток праздничных дней.
В частности, для удлинения новогодних праздников 1 и 8 января перенесут на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая. В феврале будут мини-каникулы длиной 4 дня — с 23 по 26 февраля. 8 марта выпадает на среду, переносов нет. Майские каникулы состоят из двух частей — с 29 апреля по 1 мая, а затем с 6 по 9 мая. По три дня подряд сможем отдыхать в июне (с 10 по 12) и в ноябре (с 4 по 6).