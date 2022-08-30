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    Мошенники в Петербурге теперь используют и WhatsApp. За это знание пенсионерка заплатила 1,5 млн рублей

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    Почти месяц живущая на Васильевском острове женщина думала, что вовремя сохранила свои накопления. Всё это время мошенники наслаждались её миллионами.

    В полицию 72-летняя женщина пришла накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 августа. Она сообщила, что 2 августа в приложении WhatsApp ей позвонил мужчина и сказал, что он из ФСБ. Звонивший убедил пенсионерку в том, что её накопления пытаются похитить мошенники и их нужно перевести на защищенные счета.

    Женщина послушалась голоса в трубке и с помощью мобильного приложения своего банка, а также банкоматов в домах по соседству «защитила» свои 1,5 млн рублей.

    И лишь спустя три недели поняла, что осталась ни с чем.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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