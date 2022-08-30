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    Yeni Şafak: Ушедшие компании США хотят торговать с Россией через Турцию

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    Американские компании, ушедшие из России, тайно ищут способы выхода на российский рынок через Турцию. Об этом 30 августа сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

    Собеседники издания утверждают, что в последние месяцы число таких предложений выросло: компании США предлагаю турецким представителям вести торговлю «в обмен на определенную комиссию».

    По данным газеты, товары, закупаемые в России, идут по маршруту Россия — Турция — Дубай — США. Американские компании хотят покрыть свои убытки от ухода с российского рынка.

    Компании США интересуют: российская нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химические вещества, а также алкогольные напитки.

    В августе замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия попытается обойти международные санкции при помощи Турции. Турецкий коллега Ньюнус Элиташ заверил его, что Анкара не допустит обхода санкций.

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