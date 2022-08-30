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    Рейтинг развития регионов в России собираются считать по-новому

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    1 комментарий

    Новый рейтинг научно-технологического развития регионов России в будущем собираются считать по 54 критериям, сообщает РБК.

    Над методикой рейтинга, по данным издания, работает несколько ведомств. В частности, Министерства образования и науки и экономического развития, Росатом и Роспатент. Официально новая методика будет представлена к середине октября 2022 года.

    Предварительно, оценки будут выставляться по 54 показателям, которые собираются разделить на 7 блоков. Туда войдут как человеческие ресурсы, так и финансирование исследований, инновационная активность и востребованность результатов работы ученых.

    Помимо прочего будет определяться уровень результативности регионов: высокий, средний и низкий.

    Рейтинг развития регионов по научно-технологическим показателям поручил разработать президент России Владимир Путин. Регионы уже оцениваются по инвестиционному климату. В него входят 67 показателей. Занимается оценкой Агентство стратегических инициатив (АСИ). Учитывается, в частности, эффективность государственных услуг для бизнеса, его поддержка и защита, наличие инфраструктуры.

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!30 Авг 2022 в 01:58
    Господи, как думаешь, извини, как Знаешь, почему до сих пор "прокатывает" всё это у них? - Тут много есть Причин..) - Да, понимаю, хочешь чтобы Первую из них я угадал..) - И? ) - Тебя рядом с ними нет! ) - Вижу, что не подхалим ты! ) - А, я уж и.. засомневался..) - Не ври! ) - Вторую, боюсь, я не смогу назвать! ) - Однако.. - Хорошо, вторая.. - люди верят в реальность(!)) мира, в котором (они так считают!)) они живут! ) - Ты, что ли, подготовился?! ) - Литр на столе, 0,3.. - отпито, прости..) - Прощаю, 0,3.. - совсем другая Тема! ) - Как.. 3-ий курс? ) - Сложнее..) - На 0,5 идём? ) На.. Пятый?! ) - Чем чёрт не шутит! ) Ну, как? ) - Очень непонятно, Господи, чем шутит..) Хорошо, вижу я всю эту.. "пирамиду "власти"" - И, как тебе?! ) - Хочешь, чтобы я.. грустил по этому поводу? Нормальное сознание всё это - не выдержит, впрочем, Слова всё это но, Дела, сегодня.., очень соревнуются в бессмысленности со Словами! ) - Но это - вызов! ) - Да, есть над чем задуматься..)
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