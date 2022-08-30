Рейтинг развития регионов в России собираются считать по-новому

Новый рейтинг научно-технологического развития регионов России в будущем собираются считать по 54 критериям, сообщает РБК.
Над методикой рейтинга, по данным издания, работает несколько ведомств. В частности, Министерства образования и науки и экономического развития, Росатом и Роспатент. Официально новая методика будет представлена к середине октября 2022 года.
Предварительно, оценки будут выставляться по 54 показателям, которые собираются разделить на 7 блоков. Туда войдут как человеческие ресурсы, так и финансирование исследований, инновационная активность и востребованность результатов работы ученых.
Помимо прочего будет определяться уровень результативности регионов: высокий, средний и низкий.
Рейтинг развития регионов по научно-технологическим показателям поручил разработать президент России Владимир Путин. Регионы уже оцениваются по инвестиционному климату. В него входят 67 показателей. Занимается оценкой Агентство стратегических инициатив (АСИ). Учитывается, в частности, эффективность государственных услуг для бизнеса, его поддержка и защита, наличие инфраструктуры.