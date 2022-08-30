Рейтинг развития регионов в России собираются считать по-новому

Новый рейтинг научно-технологического развития регионов России в будущем собираются считать по 54 критериям, сообщает РБК.



Над методикой рейтинга, по данным издания, работает несколько ведомств. В частности, Министерства образования и науки и экономического развития, Росатом и Роспатент. Официально новая методика будет представлена к середине октября 2022 года.

Предварительно, оценки будут выставляться по 54 показателям, которые собираются разделить на 7 блоков. Туда войдут как человеческие ресурсы, так и финансирование исследований, инновационная активность и востребованность результатов работы ученых.