Президент Сербии Вучич рассказал об альтернативах российской энергии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна достаточно финансово устойчива, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с нехваткой поставок, которая ожидается в течение ближайших месяцев, сообщает Reuters.



«Мы будем брать иракскую нефть… Я постараюсь договориться и с Венесуэлой. Мы бы брали откуда угодно. Мы не привередливы», – заявил президент Сербии. Он отметил, что Сербия готова искать источники топлива везде, где это возможно. Вучич также добавил, что национальная финансовая система готова справиться с возникшими вызовами.