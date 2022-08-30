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    Президент Сербии Вучич рассказал об альтернативах российской энергии

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    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна достаточно финансово устойчива, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с нехваткой поставок, которая ожидается в течение ближайших месяцев, сообщает Reuters.

    «Мы будем брать иракскую нефть… Я постараюсь договориться и с Венесуэлой. Мы бы брали откуда угодно. Мы не привередливы», – заявил президент Сербии. Он отметил, что Сербия готова искать источники топлива везде, где это возможно. Вучич также добавил, что национальная финансовая система готова справиться с возникшими вызовами.

    По словам президента Сербии, в 2022 году ВВП страны должен вырасти приблизительно на 4 процента. При этом, в стране довольно высокая инфляция. Вызвана она, прежде всего, ростом стоимости топлива после 24 февраля. В июле инфляция выросла почти на процент (по сравнению с июнем) и составила 12,8%.

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