Президент Сербии Вучич рассказал об альтернативах российской энергии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна достаточно финансово устойчива, чтобы обеспечить альтернативу российским энергоносителям. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с нехваткой поставок, которая ожидается в течение ближайших месяцев, сообщает Reuters.
«Мы будем брать иракскую нефть… Я постараюсь договориться и с Венесуэлой. Мы бы брали откуда угодно. Мы не привередливы», – заявил президент Сербии. Он отметил, что Сербия готова искать источники топлива везде, где это возможно. Вучич также добавил, что национальная финансовая система готова справиться с возникшими вызовами.
По словам президента Сербии, в 2022 году ВВП страны должен вырасти приблизительно на 4 процента. При этом, в стране довольно высокая инфляция. Вызвана она, прежде всего, ростом стоимости топлива после 24 февраля. В июле инфляция выросла почти на процент (по сравнению с июнем) и составила 12,8%.