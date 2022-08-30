Легковушка изменилась до неузнаваемости. В ДТП в Дагестане погибли четверо взрослых и ребенок

Серьезная авария, в которой лоб в лом столкнулись ВАЗ-2115 и фура, произошла вечером 29 августа в Тарумовском районе Дагестана. Погибли 5 человек, сообщает МВД республики.



По предварительной информации, в половине девятого вечера на 255 километре трассы между Астраханью и Махачкалой водитель ВАЗ-2115 не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе. Там легковушка врезалась в фуру.

На месте происшествия погиб водитель ВАЗа, а также четверо пассажиров. В том числе, ребенок.