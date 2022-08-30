    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, с-в

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.36eur59.96
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Финны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Легковушка изменилась до неузнаваемости. В ДТП в Дагестане погибли четверо взрослых и ребенок

    706
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Серьезная авария, в которой лоб в лом столкнулись ВАЗ-2115 и фура, произошла вечером 29 августа в Тарумовском районе Дагестана. Погибли 5 человек, сообщает МВД республики.

    По предварительной информации, в половине девятого вечера на 255 километре трассы между Астраханью и Махачкалой водитель ВАЗ-2115 не смог справиться с управлением и оказался на встречной полосе. Там легковушка врезалась в фуру.

    На месте происшествия погиб водитель ВАЗа, а также четверо пассажиров. В том числе, ребенок.

    «Информация предварительная, обстоятельства произошедшего и личности участников автоаварии выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», – сообщает региональный главк.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close