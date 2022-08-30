«Банки могут предложить вкладчикам больше, чем просто высокую ставку»

Какие ставки сейчас предлагают банки и как эти ставки соотносятся с инфляцией, что делать с валютными накоплениями и какую стратегию сбережений выбрать — рассказал «Фонтанке» Александр Бородкин, вице-президент, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».



Александр Бородкин, вице-президент, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Фото: пресс-служба банка «Открытие» Поделиться Поделиться





В конце февраля – начале марта люди сначала активно снимали деньги, потом опять несли их в банки после резкого повышения ключевой ставки. Увеличилось ли с начала весны количество вкладчиков?



Период, когда люди забирали деньги, был очень коротким. Уже ко второй половине марта новые вклады, а также увеличение остатков на счетах действующих клиентов сторицей перекрыли отток. Этому способствовали двукратный рост ставок по банковским вкладам и счетам, а также ограничения на фондовом рынке, когда люди «перекладывали» средства из инвестиционных в традиционные банковские продукты. По итогам первого полугодия объем вкладов розничных клиентов в «Открытии» вырос более чем на 10%.



Самые высокие ставки в марте были по вкладам на 3 месяца. Что произошло, когда эти вклады закончились?



Если есть сбережения, их надо где-то размещать, поэтому большинство клиентов осталось в банках. По итогам июля число вкладчиков сократилось на 1%. 85% оставили средства на вкладах, остальные переложили средства на накопительные счета или в инвестиционные инструменты. Как ни странно это звучит, но сегодняшний уровень ставок для вкладчиков, с учетом уровня рублевой инфляции, интереснее, чем высокие ставки, которые были в марте.

Поясните, как 20% годовых по вкладу могут быть хуже, чем 7%?

Если оценить рублевую инфляцию, то в период высоких ставок в марте и апреле она была максимальна. А сейчас монетарные власти уже стали говорить о дефляции в определенные недели, поэтому ставки в 6-7%, которые сейчас предлагает рынок, опережают текущую месячную инфляцию. Если упростить – существенный рост стоимости товаров наблюдался в начале года, сейчас цены уже не растут, а ставки по вкладам еще достаточно высоки.



Каков сейчас средний уровень ставок?

На рынке сбережений есть два локомотивных продукта: вклады и накопительные счета. По вкладам у большинства банков на середину августа уровень ставок находится между 6% и 7% годовых. На рынке накопительных счетов он традиционно немного ниже, основной коридор где-то от 4,5% до 6,5% годовых.

Что делает банк, чтобы удержать клиентов и привлечь новых в сложившихся условиях?

Сейчас интересное время, когда истекает срок у многих вкладов. Если говорить о трехмесячных депозитах, первый цикл их закрытия прошел в июне, сейчас второй. Одновременно в начале сентября закрываются и шестимесячные депозиты, открытые в марте. В принципе, клиенту всегда проще остаться в том же банке, если есть подходящие условия, чем куда-то переводить деньги. Поэтому весь рынок стремится предложить сберегателям специальные условия. Мы недавно запустили вклад «Осенний*», где ставки идут по верхней границе рынка — порядка 7% годовых. Плюс предлагаем не самые привычные сроки: 5 и 7 месяцев. Большинство наших клиентов, согласно опросам, предпочитают разместить средства на срок около полугода, но кому-то нужно чуть меньше, другим — чуть больше. Мы пошли навстречу клиентам и ввели такие сроки. Разумеется, у нас хорошие условия и для вкладов на 3-6-12-18-24 месяцев, но топовые ставки предлагаются именно для этих нестандартных сроков. Это специальный сезонный продукт для постоянных клиентов банка.



Борьба за новых клиентов на рынке тоже идет, у нас для них есть приветственный вклад «Первый*» с еще большей ставкой — 8% годовых. Мы понимаем, что можем предложить больше, чем просто высокую ставку — например, выгодную программу лояльности по дебетовым картам, большой набор преимуществ по кредитным картам. И уверены, что новые клиенты оценят не только условия по вкладам, но и удобство работы с банком.

Почему сейчас люди не хотят открывать вклады на длительный срок?

С июня до сегодняшнего времени мы держали равные ставки для клиентов, размещающих средства на 3,6 и 12 месяцев — большинство предпочитают 3 и 6 месяцев, но вот планировать на год и больше основная масса совсем не готова. И это, конечно, вопрос больше психологический, чем финансовый. Кто-то полагает, что тренд на снижение ставок сохранится и хочет зафиксировать доходность на текущем уровне. Другие думают, что ставки могут снова пойти вверх, и не размещают средства на счетах надолго. Также не стоит забывать, что в 2020 году правительство приняло решение облагать налогом получаемый гражданами процентный доход по вкладам больше чем миллион рублей, умноженный на ключевую ставку на начало года. Пока это решение отменили на 2021 и 2022 годы, но с 2023-го оно должно вступить в силу. Это еще один фактор, почему клиенты сейчас размещают вклады на 3 месяца — чтобы закрыть их аккурат перед новым годом и получить максимальный процентный доход, не облагаемый налогом.



Александр Бородкин, вице-президент, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Фото: пресс-служба банка «Открытие» Поделиться Поделиться





Что происходит с валютными вкладами? Есть ли способ конвертировать их без потерь?



У нас валюты в портфеле вкладов физлиц не так много. С точки зрения банков сложилась ситуация, когда сбережения в валюте существуют, а валютное кредитование практически прекратилось. Валюту банкам просто некуда деть, поэтому они пытаются сократить ее объемы. Ряд игроков банковского рынка выбрали дестимулирующие меры для сокращения валюты на балансе — комиссии, отрицательные проценты и все, что с этим связано. Мы считаем, что надо предложить клиентам какие-то альтернативные варианты выхода из долларов США и евро. Стимулирующие, а не демотивирующие. Мы предлагаем валютным вкладчикам отличные условия для выхода из валюты. У нас есть повышенная ставка по вкладу — 9%* — для тех, кто конвертирует из долларов США и евро в рубли. Также мы запустили доступный для валютных вкладчиков специальный накопительный счет в юанях со ставкой 0,5%* годовых.



Как люди относятся к юаням после привычных долларов и евро?

Самая понятная валюта на сегодня — это рубли, на них оказывает влияние непосредственно наша страна. В валюте люди размещают средства, чтобы заработать на разнице курсов, а не на процентных ставках. Иные валюты, с сопоставимым уровнем инфляции, не сильно отличаются от доллара США или евро. Но поскольку на текущий момент доступ к доходам в этих валютах ограничен, по большому счету, есть всего три «дружественных» и достаточно понятных валюты: юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Самой крупной, используемой и известной из этих валют является юань, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор для валютных вкладчиков после перехода в рубли.

Каковы плюсы размещения денег на депозитах по сравнению с другими инструментами?

Главное преимущество банковских сберегательных продуктов — вовсе не сверхвысокая доходность, а мобильность. Ведь средства буквально в любой момент можно получить на руки или переложить в другой инструмент. Причем, в случае с накопительными счетами вы получите еще и все начисленные проценты. По вкладам, если снять деньги досрочно, доход вы потеряете, но иногда возможность быстро распорядиться деньгами оказывается важнее. В других инструментах сбережений (металлы, драгоценности, квартиры, фондовый рынок и т.п.), чтобы получить доступ к деньгам, нужно ждать некоторое время или заранее планировать сделку по переводу имеющихся активов в денежные средства.



Что касается в целом стратегии сбережения или инвестирования средств, всегда лучше иметь портфель продуктов, чем один продукт. Если продукт один, есть риск потери всего дохода. Чем больше у вас продуктов разных направлений, тем больше вероятность, что доход от одних может нивелировать потери от других. Даже при большом капитале держать часть средств в банках разумно всегда. Возможность воспользоваться сбережениями прямо сейчас – огромное преимущество нашей банковской системы, доступное гражданам.

Изменится ли ситуация со вкладами до конца года?

Пока ЦБ декларирует дальнейшее снижение ключевой ставки, плюс для того, чтобы поддерживать импортозамещение, необходимо дешевое кредитование. Так что, полагаю, еще полгода-год мы будем находиться в цикле снижения ставок.

Подготовлено специально для банка «Открытие» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана ЦБ РФ 24.11.2014 года

* подробнее Показать Полный перечень документов и условий оформления вклада указан на open.ru. ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 2, стр. 4. Реклама. 0+





1. Вклад «Осенний»: ставка 7% годовых в рублях по вкладу «Осенний» на срок 5 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Полный перечень документов и условий оформления вклада указан на open.ru. Условия действительны на 15.08.2022 и не являются офертой или приглашением делать оферты, подробная информация на сайте. 2. Вклад «Первый»: ставка 8% годовых в рублях по вкладу «Первый» при открытии вклада от 50 000 руб. на срок 91 день с выплатой процентов в конце срока, доступен для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов по состоянию на конец дня (23:59 по мск) 31.07.2022 на сумму более 50 000 руб. Условия действительны на 15.08.2022 и не являются офертой или приглашением делать оферты, подробная информация на сайте.

3. Вклад «Дружеский»: ставка 9% годовых в рублях по вкладу «Дружеский» при открытии вклада от 500 000 руб. на срок 91 день с выплатой процентов в конце срока, доступен для клиентов, совершивших конверсию денежных средств со своих счетов в долларах США или евро, открытых в банке «Открытие». Условия действительны на 22.08.2022 и не являются офертой или приглашением делать оферты.

4. «Копилка в юанях»: ставка 0,5% годовых в юанях по накопительному счету «Копилка в юанях» предоставляется при открытии счета путем совершения конверсии денежных средств со своих счетов в долларах США или евро, открытых в банке «Открытие». Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало (00:00 по Мск) каждого дня с применением установленного на соответствующий день значения процентной ставки. Условия действительны на 22.08.2022 и не являются офертой или приглашением делать оферты., подробнее по ссылке.

