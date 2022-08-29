    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, с-в

    761мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.36eur59.96
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Финны отбирают евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Вы меня в морозилку посадили!» СК выясняет, был ли заперт в холодильнике 9-летний борец с просрочкой

    2714
    11 комментариев

    Девятилетний житель Новосибирска заявил, что оказался заперт в холодильнике магазина после просьбы убрать с прилавков просроченные продукты. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин его уже услышал.

    Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 29 августа, Бастрыкин поручил руководству новосибирского СК возбудить уголовное дело после публикации в СМИ рассказа ребёнка, для которого борьба с просрочкой якобы закончилась в холодильном складском помещении местного супермаркета.

    «Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в ведомстве.

    Свою проверку случившегося начала областная прокуратура.

    Внимание к магазину «Мария-Ра» на улице Селезнёва привлекла публикация «Вести.Новосибирск». Отец мальчика рассказал телеканалу, что его сын — принципиальный правдолюб, который 23 августа с друзьями целенаправленно изучал прилавки на предмет просроченных товаров. Продукты с истёкшим сроком годности, как утверждают, нашли и предъявили, реакция персонала адекватной не была.

    Сам мальчик говорит, что его и друзей сначала выпроваживали с руганью, а после того, как он показал статью в телефоне, подтверждающую, что как покупатель был в своём праве, мужчина за руку затащил его в подсобку, выкинул оттуда коробки и запер в холодильнике. Плен якобы продолжался не больше двадцати секунд.

    Ребёнок вернулся в магазин в сопровождении съёмочной группы телеканала. «Вы меня в морозилку посадили!» — заявил он, указав на одного из работников. Тот в ответ заверил, что сделать этого не мог, и в подтверждение показал забитый коробками холодильник.

    В пресс-службе регионального ГУ МВД журналистам сообщили, что сотрудники патрульно-постовой службы в тот день приезжали в торговую точку после вызова директора — в магазине настаивали, что дети пытались вынести неоплаченные товары.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close