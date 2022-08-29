«Вы меня в морозилку посадили!» СК выясняет, был ли заперт в холодильнике 9-летний борец с просрочкой

Девятилетний житель Новосибирска заявил, что оказался заперт в холодильнике магазина после просьбы убрать с прилавков просроченные продукты. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин его уже услышал.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 29 августа, Бастрыкин поручил руководству новосибирского СК возбудить уголовное дело после публикации в СМИ рассказа ребёнка, для которого борьба с просрочкой якобы закончилась в холодильном складском помещении местного супермаркета.

«Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в ведомстве. Свою проверку случившегося начала областная прокуратура. Внимание к магазину «Мария-Ра» на улице Селезнёва привлекла публикация «Вести.Новосибирск». Отец мальчика рассказал телеканалу, что его сын — принципиальный правдолюб, который 23 августа с друзьями целенаправленно изучал прилавки на предмет просроченных товаров. Продукты с истёкшим сроком годности, как утверждают, нашли и предъявили, реакция персонала адекватной не была.

Сам мальчик говорит, что его и друзей сначала выпроваживали с руганью, а после того, как он показал статью в телефоне, подтверждающую, что как покупатель был в своём праве, мужчина за руку затащил его в подсобку, выкинул оттуда коробки и запер в холодильнике. Плен якобы продолжался не больше двадцати секунд. Ребёнок вернулся в магазин в сопровождении съёмочной группы телеканала. «Вы меня в морозилку посадили!» — заявил он, указав на одного из работников. Тот в ответ заверил, что сделать этого не мог, и в подтверждение показал забитый коробками холодильник.