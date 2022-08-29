Сначала язык, потом уроки. Глава СПЧ предложил зачислять в школы только мигрантов, знающих русский

Дети мигрантов должны освоить русский язык перед тем, как садиться за парты в школах России, чтобы не мешать учиться одноклассникам. Об этом 29 августа заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Своё заявление Фадеев сделал на фоне предложения Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) о создании адаптационных центров для мигрантов. Глава СПЧ поддержал позицию президента России о том, что готовить мигрантов к переезду в РФ нужно ещё в их странах.
При этом совет выступает против упрощенной выдачи гражданства РФ мигрантам за работу в Донбассе. Такие послабления, как считает Фадеев, могут спровоцировать массовый поток строителей из Средней Азии без знания языка и законов.
«Мы также считаем, что не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано», — приводит слова Фадеева телеграм-канал СПЧ.
Допускать иностранцев в общие классы предлагают после прохождения годовых языковых курсов, в противном случае, как полагает глава президентского совета по правам человека, страдать будут и они, и одноклассники.
«Полагаем, что у тех мигрантов, кто временно работает в России, нет оснований привозить сюда свои семьи. Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать», — отметил глава президентского Совета по правам человека.