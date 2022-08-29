Сначала язык, потом уроки. Глава СПЧ предложил зачислять в школы только мигрантов, знающих русский

Дети мигрантов должны освоить русский язык перед тем, как садиться за парты в школах России, чтобы не мешать учиться одноклассникам. Об этом 29 августа заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



Своё заявление Фадеев сделал на фоне предложения Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) о создании адаптационных центров для мигрантов. Глава СПЧ поддержал позицию президента России о том, что готовить мигрантов к переезду в РФ нужно ещё в их странах.