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    S7 вернет за границу два ненужных Boeing

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    Правительство дало разрешение авиакомпании S7 вернуть за границу два самолета Boeing 737 MAX. Соответствующее распоряжение утвердил кабмин.

    Согласно документу, два лайнера до 31 декабря 2022 года могут быть вывезены в Турцию. Причиной тому — отсутствие разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России.

    Прошение о возврате лизингодателю двух Boeing 737 MAX подала сама авиакомпания. В качестве причины назывались отсутствие сертификата и невозможность эксплуатации этих самолетов.

    Глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что лайнеры могут быть возвращены производителю после разрешения комиссии по вывозу авиатехники за рубеж.

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