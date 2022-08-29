S7 вернет за границу два ненужных Boeing

Правительство дало разрешение авиакомпании S7 вернуть за границу два самолета Boeing 737 MAX. Соответствующее распоряжение утвердил кабмин.



Согласно документу, два лайнера до 31 декабря 2022 года могут быть вывезены в Турцию. Причиной тому — отсутствие разрешения на эксплуатацию этих самолетов в России.

Прошение о возврате лизингодателю двух Boeing 737 MAX подала сама авиакомпания. В качестве причины назывались отсутствие сертификата и невозможность эксплуатации этих самолетов.