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    Таксист уложил байкера и час собирает пробку на Литейном

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    Байкер не разъехался с автомобилем такси в центре Петербурга вечером 29 августа. Мотоциклист оказался на асфальте, движение в сторону Литейного моста встало.

    Об аварии сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как рассказывают очевидцы, мотоциклист и «Киа» столкнулись на перекрёстке Литейного проспекта и улицы Пестеля в 19:15. Медики приехали быстро, пострадавшему обрабатывали ногу.

    «Госпитализирован. На месте его друзья», — уточнили в паблике «Мотосолидарность ДТП».

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в начале девятого часа вечера движение по Литейному проспекту перед перекрёстком с Пестеля было по-прежнему затруднено.

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