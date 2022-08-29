Таксист уложил байкера и час собирает пробку на Литейном

Байкер не разъехался с автомобилем такси в центре Петербурга вечером 29 августа. Мотоциклист оказался на асфальте, движение в сторону Литейного моста встало.
Об аварии сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как рассказывают очевидцы, мотоциклист и «Киа» столкнулись на перекрёстке Литейного проспекта и улицы Пестеля в 19:15. Медики приехали быстро, пострадавшему обрабатывали ногу.
«Госпитализирован. На месте его друзья», — уточнили в паблике «Мотосолидарность ДТП».
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в начале девятого часа вечера движение по Литейному проспекту перед перекрёстком с Пестеля было по-прежнему затруднено.