Таксист уложил байкера и час собирает пробку на Литейном

Байкер не разъехался с автомобилем такси в центре Петербурга вечером 29 августа. Мотоциклист оказался на асфальте, движение в сторону Литейного моста встало.



Об аварии сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Как рассказывают очевидцы, мотоциклист и «Киа» столкнулись на перекрёстке Литейного проспекта и улицы Пестеля в 19:15. Медики приехали быстро, пострадавшему обрабатывали ногу.



«Госпитализирован. На месте его друзья», — уточнили в паблике «Мотосолидарность ДТП».

