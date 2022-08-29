Смольный: Поступления от использования городского имущества в 2022 году сократятся на 5%

Доходы Петербурга от использования городского имущества в 2022 году составят 21,8 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2021 году (23 млрд рублей). Об этом 29 августа сообщил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год.



Такую динамику чиновник объяснил в том числе выпадающими доходами из-за мер поддержки бизнеса и «санкционным давлением».



Самое большое снижение произойдет в доходах от продажи городской недвижимости (4,5 млрд рублей против 5,7 млрд рублей в 2021 году). Также город недосчитается дивидендов (1 млрд рублей против 1,1 млрд рублей в 2021 году). Заметно упадут «иные доходы» (0,6 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2021 году). Зато вырастут доходы от сдачи в аренду помещений (3,8 млрд рублей против 3,7 млрд рублей в 2021 году) и земельных участков (8,8 млрд рублей против 8 млрд рублей в 2021 году), а также продажи земельных участков (3,1 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2021 году).

