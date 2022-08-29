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    Петербуржцы возвращаются домой через 7-балльные пробки. КАД стоит на нескольких участках

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    Загруженность петербургских дорог доросла до семи баллов вечером 29 августа. По данным «Яндекс.Пробок», обычно в это время посвободнее.

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    Нетипичных семи баллов пробки в Петербурге достигли к половине седьмого часа вечера. Традиционно непросто выехать из центра, несколько проблемных участков есть на КАД. Так, юг кольцевой автодороги заставила покраснеть авария на 66-м км внешнего кольца. «Левый ряд, средний ряд. В левом — куча-мала, и во втором подбитыш», — предупреждают водители.

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    КАД стоит у развязки с Шафировским проспектом. Проезд почти на 5,5 км по внутреннему затрудняют дорожные работы и ДТП.

    В Парголово ждать автомобилистам приходится на выезде из города по Выборгскому шоссе. Его на четыре километра тормозит авария в Осиновой Роще.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в ближайший час на дорогах должно стать свободнее, к восьми часам вечера ждут 4 балла.

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