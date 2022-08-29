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    Смольный: Промышленное производство в Петербурге по итогам года упадет на 3%, инвестиции — на 10%

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    Индекс промышленного производства в 2022 году составит 97% от уровня 2021 года. Об этом 29 августа заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год.

    Для сравнения, по итогам первого полугодия рост выпуска промышленных предприятий составил 5,1%.

    Также в 2022 году ожидается снижение объема инвестиций на 9,8% до уровня 2021, в номинальном выражении — до 851 млрд рублей, рассказал Алексей Зырянов. Но уже с 2023 года начнется восстановление инвестиционной активности.

    «Ситуация в экономике меняется быстро, предприятия перенастраивают производственные процессы, устанавливают новые связи, выстраивают новые логистические цепочки», — прокомментировал врио КЭПиСП.

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