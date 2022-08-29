Nokia и Ericsson заявили об окончательном уходе из России

Лишь юридические формальности стоят на пути окончательного ухода Nokia из России. Ericsson также заявляет, что будет постепенно сворачивать бизнес в нашей стране. Об этом 29 августа сообщает Reuters.



По данным издания, заявление Ericsson предполагает сворачивание бизнеса в течение ближайших месяцев.

Nokia же уже близка к полному уходу из России. «Мы сохраним официальное присутствие в стране до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие», — цитирует Reuters заявление официального представителя компании.