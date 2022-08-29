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    «Это эмоции на всю жизнь». Российский футболист решил перейти в сборную Тайваня

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    Российский полузащитник футбольного клуба «Тайнань» Алим Зумакулов хочет сменить спортивное гражданство и начать выступать за сборную Тайваня. Об этом 30-летний спортсмен заявил 29 августа в интервью сайту «Чемпионат.com».

    По словам Зумакулова, он играет на Тайване уже три года. Если проведет в местном чемпионате еще два сезона, то сможет претендовать на получение гражданства. После этого он будет готов играть за сборную Тайваня в отборе чемпионата мира.

    «В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией — ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии. Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, все получится», — заявил Зумакулов.

    Алим Зумакулов — воспитанник нальчикского футбола. В России выступал только на любительском уровне. В «Тайнань» перешел в 2020 году.

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