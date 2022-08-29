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    Не успел проскочить. Легковушку смяло после встречи с электричкой под Петербургом

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    Автомобиль попал под электричку во Всеволожском районе Ленобласти днем 29 августа. Машине досталось изрядно, но водителю повезло.

    В 15:45 на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне между станциями Петрокрепость и Кирпичный завод водитель легкового автомобиля поехал на красный свет перед приближающейся электричкой и столкнулся с ней, сообщает пресс-служба ОЖД. Машинист применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что авария случилась на переезде в массиве Дунай. «Машина в хлам, водитель жив», — пишет Сергей. По данным ОЖД, авария обошлась без пострадавших. Один электропоезд из-за нее задержался на 16 минут.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    radon29 Авг 2022 в 18:12
    Жаль, что жив
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