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    Журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Заякина задержали в Москве. В суд привела тысяча

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    Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал запрет определённых действий журналисту и общественному деятелю Андрею Заякину. Его обвиняют по статье о финансировании экстремистской деятельности, сообщает 29 августа пресс-служба суда.

    Заякин является журналистом «Новой газеты» и одним из основателей сообщества «Диссернет». О его задержании стало известно в понедельник. Как пишет РБК, уголовную статью ему вменяют за перевод тысячи рублей в «Фонд борьбы с коррупцией»* (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом).

    Суд до 8 октября запретил Заякину выходить из дома в ночное время (с 20 до 8 часов) и общаться без письменного разрешения следователя (за исключением близких родственников), отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет. По ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ему грозит до 8 лет лишения свободы.

    *Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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