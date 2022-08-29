СМИ: Фермеры в Португалии бесплатно раздают апельсины из-за санкций против России

Некоторые фермеры на юге Португалии бесплатно раздают апельсины из-за отсутствия покупателей. Это позволяет им сэкономить на сборе фруктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал SIC.
Санкции на поставки в Россию, передаёт агентство 29 августа, привели к переизбытку предложения апельсинов на европейском рынке. Это, в свою очередь, повлияло на цены и лишило местных производителей прибыли.
Местный фермер Куштодиу Руйву рассказал, что из урожая в тысячу тонн, который обычно дает его сад в городе Фару, удалось продать лишь 150 тонн. Мужчина приглашает всех желающих на свою плантацию, чтобы те забирали апельсины, которые сорвут с деревьев.
Ранее Daily Mail сообщала, что этим летом в Великобритании огурцы и сладкий перец могут оказаться в дефиците. Это связано с ростом цен на электроэнергию и нехваткой рабочей силы в стране.
На фоне антироссийских санкций проблемы возникли и у французских фермеров. В конце апреля RT писал, что представители отрасли, протестующие против роста цен на топливо и корма для животных, свалили перед правительственными зданиями горы навоза и прочих отходов.