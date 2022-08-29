    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, с-в

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Экономика и санкции

    СМИ: Фермеры в Португалии бесплатно раздают апельсины из-за санкций против России

    4415
    30 комментариев

    Некоторые фермеры на юге Португалии бесплатно раздают апельсины из-за отсутствия покупателей. Это позволяет им сэкономить на сборе фруктов, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал SIC.

    Санкции на поставки в Россию, передаёт агентство 29 августа, привели к переизбытку предложения апельсинов на европейском рынке. Это, в свою очередь, повлияло на цены и лишило местных производителей прибыли.

    Местный фермер Куштодиу Руйву рассказал, что из урожая в тысячу тонн, который обычно дает его сад в городе Фару, удалось продать лишь 150 тонн. Мужчина приглашает всех желающих на свою плантацию, чтобы те забирали апельсины, которые сорвут с деревьев.

    Ранее Daily Mail сообщала, что этим летом в Великобритании огурцы и сладкий перец могут оказаться в дефиците. Это связано с ростом цен на электроэнергию и нехваткой рабочей силы в стране.

    На фоне антироссийских санкций проблемы возникли и у французских фермеров. В конце апреля RT писал, что представители отрасли, протестующие против роста цен на топливо и корма для животных, свалили перед правительственными зданиями горы навоза и прочих отходов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close