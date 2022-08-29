Прокуратура прокатилась по кочкам на Непокоренных и требует ремонта

Житель Петербурга пожаловался в прокуратуру на состояние одной из дорог в Калининском районе Петербурга. Ведомство потребовало от местной администрации заделать ямы.
Сотрудники прокуратуры Калининского района по обращению местного жителя проверили состояние внутриквартального проезда у дома 17, корпус 4 по проспекту Непокоренных, сообщает 29 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. На проезжей части в нарушение требований ГОСТов действительно обнаружились ямы и выбоины, а местная администрация мер по надлежащему содержанию дороги не приняла.
В итоге прокуратура вынесла в адрес главы местной администрации МО Пискаревка представление об устранении дефектов, а ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования взяла на контроль.