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    Прокуратура прокатилась по кочкам на Непокоренных и требует ремонта

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    Житель Петербурга пожаловался в прокуратуру на состояние одной из дорог в Калининском районе Петербурга. Ведомство потребовало от местной администрации заделать ямы.

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    Сотрудники прокуратуры Калининского района по обращению местного жителя проверили состояние внутриквартального проезда у дома 17, корпус 4 по проспекту Непокоренных, сообщает 29 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. На проезжей части в нарушение требований ГОСТов действительно обнаружились ямы и выбоины, а местная администрация мер по надлежащему содержанию дороги не приняла.

    В итоге прокуратура вынесла в адрес главы местной администрации МО Пискаревка представление об устранении дефектов, а ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования взяла на контроль.

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