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    Врачи Педиатрического университета спасали руку подростка, попавшую в газонокосилку

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    Микрохирурги Педиатрического университета восстанавливали руки двух мальчиков из Всеволожска. Первый пострадал от газонокосилки, второй поранился разбитым стеклом. Подробности 29 августа рассказали в пресс-службе вуза.

    11-летний Константин попал на операционный стол после неудачного обращения с газонокосилкой. У мальчика была диагностирована неполная травматическая ампутация среднего пальца на левой руке, перелом фаланги, а также рубленые раны. Оперировал пострадавшего хирург Антон Волков, ассистировал Левтер Колбая. Врачи корпели над пациентом пять часов, работа завершилась лишь в полчетвертого утра. Удалось восстановить пальцы, установлен металлоостеосинтез, прогнозы благоприятные.

    Той же ночью в Педиатрический университет поступил шестилетний Арсений. Микрохирург Игорь Дюг работал с последствиями пореза о разбитое дверное стекло. Мальчик получил резаные раны левого предплечья с повреждением лучевой артерии и длинной ладонной мышцы. Также были рассечены три пальцы левой руки с повреждением сухожилия. Руку Арсению спасли и наложили гипс.

    «Обоим детям из Всеволожска предстоит восстановление в Педиатрическом университете и после реабилитация. Кстати, школьную программу старшие пациенты не упустят: в университете есть филиал средней школы, и на все отделения к детям, которые должны находиться дольше 14 дней, приходят педагоги по всем предметам», — рассказали в пресс-службе вуза.

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