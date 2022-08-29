Врачи Педиатрического университета спасали руку подростка, попавшую в газонокосилку

Микрохирурги Педиатрического университета восстанавливали руки двух мальчиков из Всеволожска. Первый пострадал от газонокосилки, второй поранился разбитым стеклом. Подробности 29 августа рассказали в пресс-службе вуза.

11-летний Константин попал на операционный стол после неудачного обращения с газонокосилкой. У мальчика была диагностирована неполная травматическая ампутация среднего пальца на левой руке, перелом фаланги, а также рубленые раны. Оперировал пострадавшего хирург Антон Волков, ассистировал Левтер Колбая. Врачи корпели над пациентом пять часов, работа завершилась лишь в полчетвертого утра. Удалось восстановить пальцы, установлен металлоостеосинтез, прогнозы благоприятные.