Маск предупредил о «крахе цивилизации» при отказе от нефти и газа

Глава Tesla и Spaxe X Илон Маск считает, что миру потребуются десятилетия для перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом 29 августа заявил предприниматель во время поездки в Норвегию, передает Reuters.

В ближайшей перспективе, сказал Маск, человечеству придется использовать газ и нефть, иначе «цивилизация рухнет». «Одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, является переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — добавил глава Tesla.

