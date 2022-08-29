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    Маск предупредил о «крахе цивилизации» при отказе от нефти и газа

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    Глава Tesla и Spaxe X Илон Маск считает, что миру потребуются десятилетия для перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом 29 августа заявил предприниматель во время поездки в Норвегию, передает Reuters.

    В ближайшей перспективе, сказал Маск, человечеству придется использовать газ и нефть, иначе «цивилизация рухнет». «Одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, является переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — добавил глава Tesla.

    Также Маск назвал уровень рождаемости одной из волнующих его тем.

    «Я думаю, что важно, чтобы у людей было достаточно детей, чтобы поддерживать цивилизацию, чтобы мы не исчезли», — добавил он.

    В Норвегию предприниматель Илон Маск приехал для участия в конференции по вопросам возобновляемой энергетики. Она продлится с 29 августа по 1 сентября.

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