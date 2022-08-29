Маск предупредил о «крахе цивилизации» при отказе от нефти и газа

Глава Tesla и Spaxe X Илон Маск считает, что миру потребуются десятилетия для перехода на возобновляемые источники энергии. Об этом 29 августа заявил предприниматель во время поездки в Норвегию, передает Reuters.
В ближайшей перспективе, сказал Маск, человечеству придется использовать газ и нефть, иначе «цивилизация рухнет». «Одной из самых больших проблем, с которыми когда-либо сталкивался мир, является переход к устойчивой энергетике и устойчивой экономике», — добавил глава Tesla.
Также Маск назвал уровень рождаемости одной из волнующих его тем.
«Я думаю, что важно, чтобы у людей было достаточно детей, чтобы поддерживать цивилизацию, чтобы мы не исчезли», — добавил он.