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    Наехал на масло и потерял память. Мотоциклист на Приморском шоссе стал жертвой жирной дороги

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    Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Приморском районе Петербурга. Оно ярко иллюстрирует необходимость содержания дорог в чистоте.

    Как сообщает «Мотосолидарность», 29 августа около часа ночи в Лисьем Носу на Приморском шоссе, в направлении города, мужчина на Ducati наехал на крупное масляное пятно на дороге. На скользком участке он не смог удержать равновесие и упал. Его доставили в городскую больницу № 40.

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    По предварительным данным, у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга, переломы ключицы и ребра, а также потерю памяти.

    Фото: «Мотосолидарность»

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