Наехал на масло и потерял память. Мотоциклист на Приморском шоссе стал жертвой жирной дороги

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью в Приморском районе Петербурга. Оно ярко иллюстрирует необходимость содержания дорог в чистоте.
Как сообщает «Мотосолидарность», 29 августа около часа ночи в Лисьем Носу на Приморском шоссе, в направлении города, мужчина на Ducati наехал на крупное масляное пятно на дороге. На скользком участке он не смог удержать равновесие и упал. Его доставили в городскую больницу № 40.
По предварительным данным, у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга, переломы ключицы и ребра, а также потерю памяти.